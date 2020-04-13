У нас народ свободный, хочет выделиться: лидер сборной об отношении украинцев к карантину
Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов выступает в Японии за клуб "Неофеникс". Кравцов сравнил отношение японцев и украинцев к ограничениям из-за пандемии коронавируса.
По словам Кравцова, японцы не сильно верят, что коронавирус это глобальная проблема. Однако, по его словам, они понимают серьезность положения.
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"Японцы не сильно верят, что это прямо беда-беда. Правительство пытается спасти экономику. Местные понимают серьезность положения, они просто соблюдают дистанцию между собой и в городе, и в транспорте", – сказал Вячеслав в прямом эфире Ukraine Basket.
Он отметил, что в японских ресторанах больше нет столиков на четырех человек. "Только по двое теперь можно садиться", – сказал Кравцов.
Также он заявил, что абсолютно все люди на улице в масках. "Если ты и заразился, то ты не заразишь других. Если все, как один, будут носить маски, этот вирус очень быстро сойдет на нет", – считает капитан сборной Украины.
Насчет отношения украинцев, то Вячеслав считает, что украинцы хотят идти наперекор системе.
"У нас народ свободный. Они хотят выделиться. Если людям что-то сказали, они сразу хотят возразить, где немножко обо**ать, искать скрытые смыслы, идти наперекор системе. Вот за такими необходимо гоняться", – сказал Кравцов.
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По состоянию на 13 апреля в мире подтверждено 1 859 011 случаев заражения COVID-19. В Украине инфицированы 3 102 человека, в Японии – 7 370.
Как не заболеть коронавирусом?
- Регулярно мойте руки с мылом или пользуйтесь антисептиком
- Чихайте и кашляйте в сгиб локтя;
- Термически обрабатывайте пищу животного происхождения;
- Тщательно мойте овощи и фрукты;
- Не контактируйте с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;
- В людных местах соблюдайте дистанцию в 1,5 метра.
Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала
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