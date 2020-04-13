У нас народ свободный, хочет выделиться: лидер сборной об отношении украинцев к карантину

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов выступает в Японии за клуб "Неофеникс". Кравцов сравнил отношение японцев и украинцев к ограничениям из-за пандемии коронавируса.

По словам Кравцова, японцы не сильно верят, что коронавирус это глобальная проблема. Однако, по его словам, они понимают серьезность положения.

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"Японцы не сильно верят, что это прямо беда-беда. Правительство пытается спасти экономику. Местные понимают серьезность положения, они просто соблюдают дистанцию ​​между собой и в городе, и в транспорте", – сказал Вячеслав в прямом эфире Ukraine Basket.

Он отметил, что в японских ресторанах больше нет столиков на четырех человек. "Только по двое теперь можно садиться", – сказал Кравцов.

Также он заявил, что абсолютно все люди на улице в масках. "Если ты и заразился, то ты не заразишь других. Если все, как один, будут носить маски, этот вирус очень быстро сойдет на нет", – считает капитан сборной Украины.

Насчет отношения украинцев, то Вячеслав считает, что украинцы хотят идти наперекор системе.

"У нас народ свободный. Они хотят выделиться. Если людям что-то сказали, они сразу хотят возразить, где немножко обо**ать, искать скрытые смыслы, идти наперекор системе. Вот за такими необходимо гоняться", – сказал Кравцов.

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По состоянию на 13 апреля в мире подтверждено 1 859 011 случаев заражения COVID-19. В Украине инфицированы 3 102 человека, в Японии – 7 370.

Как не заболеть коронавирусом?

Регулярно мойте руки с мылом или пользуйтесь антисептиком

Чихайте и кашляйте в сгиб локтя;

Термически обрабатывайте пищу животного происхождения;

Тщательно мойте овощи и фрукты;

Не контактируйте с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;

В людных местах соблюдайте дистанцию в 1,5 метра.



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