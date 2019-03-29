У него непонятный стиль, он может выбросить, что угодно, – Гвоздик о Нгумбу

Украинский боксер Александр Гвоздик, который владеет титулом чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, рассказал о будущем оппоненте французе Дуду Нгумбу.

Гвоздик подчеркнул, что француз физически готов пройти всю дистанцию ​​поединка.

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"Я видел бои, которые он проводил по 12 раундов и все раунды дышит прекрасно, он не сбавляет обороты, я не скажу, что он супертемповый, но 12 раундов проходит легко. То, что ему 37 лет – это не является его минусом, зато у него есть опыт. Он не такой панчер, но он неплохо защищается. У него всегда есть неуклюжие движения, которые всегда могут испортить картинку. Нужно быть готовым ко всему, он может выбросить, что угодно, когда угодно.

Если бы он еще и бил сильно – это было бы однозначно его плюсом. Однако, отсутствие удара – не делает его мешком. Он – непростой соперник, это его первый и последний титульный шанс, поэтому, я думаю, что парень очень мотивирован и будет отдаваться на все 100%.

У него своеобразный, непонятный стиль. Я не думаю, что он похож на кого-то из прошлых соперников. Может быть немного на Мехди Амара. Опять же, его цель и его тактика будет примерно такая же, а стили отличаются. Я не думаю, что он будет сразу форсировать, он будет пытаться переиграть меня, как это делал Мохаммед, с которым я, кстати, выглядел не лучшим образом. Поэтому для меня сейчас будет определенная ответственность, чтобы исправить те ошибки", – рассказал Гвоздик.

Александр Гвоздик будет защищать свой титул 30 марта (ночь на 31 марта в Украине). Поединок состоится в Филадельфии на 2300 Arena. Она вмещает 2 тысячи зрителей. 300 из них точно будут поддерживать Гвоздика. Эти места выкупила украинская диаспора. Это будет первая защита титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика.

Он его получил в поединке против Адониса Стивенсона 2 декабря 2018 года. Гвоздик отправил канадца в тяжелый нокаут. Во время боя 41-летний Стивенсон получил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.

Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации, у него была парализована правая часть тела. Лишь 18 февраля 2019 года Адониса Стивенсона выписали из больницы.

Кто такой Дуду Нгумбу?​37-летний боксер-ветеран, который на профессиональном ринге провел 38 поединков. В его активе 14 нокаутов и 8 поражений. Нгумбу родился в столице Демократической Республики Конго Киншасе. Его рост 180 см, а рабочая рука – правая. В прошлом француз проводил два успешных поединка в Украине против россиянина Умара Саламова и известного украинского боксера Вячеслава Узелкова. В своем последнем бою Нгумбу одолел швейцарского боксера Иоанна Конголо.

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