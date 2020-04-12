У Неймара новый отчим: он на пять лет младше звездного футболиста – фото
Мама звезды мирового футбола Неймара Надин Гонсалвес сообщила о том, что встречается с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Об этом женщина сообщила в Instagram. Стоит отметить, что Надин Гонсалвес 52 года, тогда как ее бойфренду – 22.
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Интересно, что будущий отчим на пять лет младше футболиста, своего потенциального пасынка. Однако, такая перспектива не пугает самого Неймара, который в комментариях под фото мамы пожелал ей любви. "Будь счастлива, мама. Люблю тебя", – написал футболист.
Тьяго Рамос является членом киберспортивной команды 4K Easy, которая участвует в турнирах по Free Fire.
Тьяго Рамос / Фото: Instagram
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