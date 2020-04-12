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У Неймара новый отчим: он на пять лет младше звездного футболиста – фото

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Неймар и Тьяго Рамос / Instagram

Мама звезды мирового футбола Неймара Надин Гонсалвес сообщила о том, что встречается с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.

Об этом женщина сообщила в Instagram. Стоит отметить, что Надин Гонсалвес 52 года, тогда как ее бойфренду – 22.

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O inexplicável não se explica, se vive... ️

Публикация от Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)

Интересно, что будущий отчим на пять лет младше футболиста, своего потенциального пасынка. Однако, такая перспектива не пугает самого Неймара, который в комментариях под фото мамы пожелал ей любви. "Будь счастлива, мама. Люблю тебя", – написал футболист.

Тьяго Рамос является членом киберспортивной команды 4K Easy, которая участвует в турнирах по Free Fire.


Тьяго Рамос / Фото: Instagram

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Киберспорт Неймар
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