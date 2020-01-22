У непобедимого украинского боксера внезапно поменялся соперник за 10 дней до боя
Украинский боксер Тарас Шелестюк 31 января должен был провести бой против Алехандро Давилы. Но за десять дней до поединка соперник украинца отказался от боя из-за травмы.
Но бой все-таки состоится. Как сообщил сам Тарас Шелестюк, его промоутер договорился о замене. Поэтому против украинца выйдет аргентинец Луис Альберто Верон.
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Бой, как и было запланировано, состоится в Луизиане (США).
Стоит отметить, что Тарас Шелестюк, выступающий в полусреднем весе, провел 17 боев на профессиональном ринге. Все выиграл, а десять из них закончил досрочной победой. Относительно Луиса Альберта Верона, то он провел 21 поединок, в которых 18 раз побеждал (девять – нокаутом), еще один раз была зафиксирована ничья, а также дважды проиграл. Последний поединок аргентинец провел 17 января, победив Карлоса Аквино. Зато украинец последний раз выходил в ринг 9 марта 2019 года, победив решением судей Мартина Анхеля Мартинеса.