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У непобедимого украинского боксера внезапно поменялся соперник за 10 дней до боя

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Тарас Шелестюк / instagram.com/tarasshelestyuk

Украинский боксер Тарас Шелестюк 31 января должен был провести бой против Алехандро Давилы. Но за десять дней до поединка соперник украинца отказался от боя из-за травмы.

Но бой все-таки состоится. Как сообщил сам Тарас Шелестюк, его промоутер договорился о замене. Поэтому против украинца выйдет аргентинец Луис Альберто Верон.

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Бой, как и было запланировано, состоится в Луизиане (США).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шерлок Холмс ️‍♂️: Это мелочи, мелочи. Но нет ничего важнее мелочей. Теперь о мелочах. Друзья, мой соперник Давила отказался от боя из-за травмы, полученной на тренировке. Спешу сообщить, что бой состоится 31 Января на телеканале Showtime в Луизиане! Моему промоутеру удалось найти хорошую замену и вчера я подписал новый контракт на бой. Соперником станет Луис Альберто Верон 18-1-2, 9КО, боец из Аргентины. Всем спасибо за поддержку. Sherlock Holmes ️‍♂️: To a great mind, nothing is little. Dear friends, my opponent Davila pulled out from fight due to an injury. I want to inform you that my promoter found a good replacement on my fight January 31st on Showtime and yesterday I signed a new contract for the fight. The opponent will be the fighter from Argentina, Luis Alberto Veron 18-1-2, 9KO. Thank you all for your support! #teamShelestyuk #Shelestyuk #showtime #showbox #boxinglife #LA #shreveport #louisiana #london #sherlock #sherlockholmes #UK #Шелестюк #бокс #боксер #us #trainingcamp #camplife #boxing #ukraine #realdeal

Допис, поширений Тарас Шелестюк (@tarasshelestyuk)

Стоит отметить, что Тарас Шелестюк, выступающий в полусреднем весе, провел 17 боев на профессиональном ринге. Все выиграл, а десять из них закончил досрочной победой. Относительно Луиса Альберта Верона, то он провел 21 поединок, в которых 18 раз побеждал (девять – нокаутом), еще один раз была зафиксирована ничья, а также дважды проиграл. Последний поединок аргентинец провел 17 января, победив Карлоса Аквино. Зато украинец последний раз выходил в ринг 9 марта 2019 года, победив решением судей Мартина Анхеля Мартинеса.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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