У одноклубника футболиста "Динамо" обнаружили коронавирус

В турецком "Анкарагюджю", за который на правах аренды выступает форвард "Динамо" Жерсон Родригес, обнаружен первый случай заражения коронавирусом.

Клуб решил скрыть имя больного футболиста, однако СМИ утверждают, что им является сенегалец Рикардо Фати, пишет Xsport.

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Руководство клуба планировало возобновить тренировки 5 мая, однако, после этого перенесли дату на 11 мая.

Недавно Жерсон Родригес признался, что не хочет возвращаться в лагерь "бело-синих".

Из-за плохих отношений с тренерским штабом, "Динамо" решило отдать Родригеса в аренду. Тренерскому штабу "Динамо" вроде надоело безразличное отношение Родригеса к своим профессиональным обязанностям.

Зимой на правах аренды игрок перешел в "Анкарагюджю". В 7 матчах чемпионата Турции Родригес забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

"Динамо" вроде бы готово продать Родригеса не меньше, чем за 5 миллионов евро. Однако трансферная стоимость футболиста составляет меньше, чем 2 миллиона евро.

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