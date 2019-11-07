У победителя боя Руис – Джошуа могут забрать чемпионский пояс через Усика

74 Читати новину українською
У победителя боя Руис – Джошуа могут забрать чемпионский пояс через Усика

7 декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Они будут драться за пояса WBA, IBO, WBO и IBF в тяжелом весе. Однако один из этих поясов у победителя боя могут забрать.

Причина в том, что на два пояса победителей уже есть обязательные претенденты. Так, Александр Усик претендует на бой за звание чемпиона мира по версии WBO, а болгарин Курбат Пулев – по версии IBF. Затем победитель боя Руис – Джошуа будет вынужден провести обязательные защиты.

Читайте также: Топ-5 непобедимых украинских боксеров, которые могут стать чемпионами мира

Если же победителю боя не удастся договориться об отсрочке обязательной защиты (ведь он не сможет провести два боя за короткий срок), его могут лишить этого титула. В таком случае титул будет вакантным, и за него проведут бой.

Если пояс WBO будет вакантным, бой за него проведет Александр Усик. Среди вероятных соперников – Дерек Чисора.

Читайте также: Менеджер Чисоры хочет организовать бой с Усиком за титул WBO 

 

 

blog_ava
Украина собирается заблокировать "Северный поток-2"
сегодня
2433
Теги: Спорт Александр Усик Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Арсен Венгер согласился возглавить "Баварию": детали громкого назначения
сегодня 11:25 Арсен Венгер согласился возглавить "Баварию": детали громкого назначения
Михайло Гема 93
Александрия – Сент-Этьен: анонс на матч Лиги Европы
сегодня 09:30 Александрия – Сент-Этьен: анонс на матч Лиги Европы
Юрій Семенюк 92
Аталанта – Манчестер Сити: видео голов и результат матча Лиги чемпионов
сегодня 00:35 Аталанта – Манчестер Сити: видео голов и результат матча Лиги чемпионов
Юрій Семенюк 283
"Бавария", "Ювентус" и ПСЖ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
6 ноября 21:54 "Бавария", "Ювентус" и ПСЖ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
Юрій Семенюк 111
Эффектные удары Свитолиной попали в топ-8 лучших на WTA Finals: видео
6 ноября 17:16 Эффектные удары Свитолиной попали в топ-8 лучших на WTA Finals: видео
Вісент Луїс 51
Новости
Больше новостей
Залиште відгук