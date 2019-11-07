У победителя боя Руис – Джошуа могут забрать чемпионский пояс через Усика

7 декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Они будут драться за пояса WBA, IBO, WBO и IBF в тяжелом весе. Однако один из этих поясов у победителя боя могут забрать.

Причина в том, что на два пояса победителей уже есть обязательные претенденты. Так, Александр Усик претендует на бой за звание чемпиона мира по версии WBO, а болгарин Курбат Пулев – по версии IBF. Затем победитель боя Руис – Джошуа будет вынужден провести обязательные защиты.

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Если же победителю боя не удастся договориться об отсрочке обязательной защиты (ведь он не сможет провести два боя за короткий срок), его могут лишить этого титула. В таком случае титул будет вакантным, и за него проведут бой.

Если пояс WBO будет вакантным, бой за него проведет Александр Усик. Среди вероятных соперников – Дерек Чисора.

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