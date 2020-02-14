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У российского боксера Кушиташвили в крови обнаружили кокаин, он избил гвардейца при задержании

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Георгий Кушиташвили / ТАСС

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили мог находиться в состоянии наркотического опьянения во время задержания. Он тогда сломал нос одному из бойцов Росгвардии.

Информацию о выявленных следах кокаина в крови Кушиташвили опубликовал телеграмм-канал Mash. По их данным, в анализах 24-летнего боксера также были обнаружены каннабиноиды – психоактивные вещества, которые содержатся в конопле.

К слову: Курение каннабиса вызывает ложные воспоминания

При этом в суде врач заявил, что при осмотре Кушиташвили были обнаружены следы на вене. Вполне вероятно, что от уколов.

  • Георгия Кушиташвили задержали в Москве 2 февраля. Он вместе с другом забрал пакет наркотиков в одном из подъездов.
  • Во время задержания Кушиташвили сломал нос одному из бойцов Росгвардии.
  • Сам боксер и его адвокат отрицали как факт того, что Кушиташвили забирал наркотики, так и то, что он нанес удар в лицо правоохранителю.
  • Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг. Он становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.
  • В 2017 году украинские пограничники не пропустили Кушиташвили в Украину.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Новости России Бокс
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