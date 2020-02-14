У российского боксера Кушиташвили в крови обнаружили кокаин, он избил гвардейца при задержании
Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили мог находиться в состоянии наркотического опьянения во время задержания. Он тогда сломал нос одному из бойцов Росгвардии.
Информацию о выявленных следах кокаина в крови Кушиташвили опубликовал телеграмм-канал Mash. По их данным, в анализах 24-летнего боксера также были обнаружены каннабиноиды – психоактивные вещества, которые содержатся в конопле.
К слову: Курение каннабиса вызывает ложные воспоминания
При этом в суде врач заявил, что при осмотре Кушиташвили были обнаружены следы на вене. Вполне вероятно, что от уколов.
- Георгия Кушиташвили задержали в Москве 2 февраля. Он вместе с другом забрал пакет наркотиков в одном из подъездов.
- Во время задержания Кушиташвили сломал нос одному из бойцов Росгвардии.
- Сам боксер и его адвокат отрицали как факт того, что Кушиташвили забирал наркотики, так и то, что он нанес удар в лицо правоохранителю.
- Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг. Он становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.
- В 2017 году украинские пограничники не пропустили Кушиташвили в Украину.
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