У российского боксера Кушиташвили в крови обнаружили кокаин, он избил гвардейца при задержании

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили мог находиться в состоянии наркотического опьянения во время задержания. Он тогда сломал нос одному из бойцов Росгвардии.

Информацию о выявленных следах кокаина в крови Кушиташвили опубликовал телеграмм-канал Mash. По их данным, в анализах 24-летнего боксера также были обнаружены каннабиноиды – психоактивные вещества, которые содержатся в конопле.

К слову: Курение каннабиса вызывает ложные воспоминания

При этом в суде врач заявил, что при осмотре Кушиташвили были обнаружены следы на вене. Вполне вероятно, что от уколов.