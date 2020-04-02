У российского тренера обнаружили коронавирус – Усик контактировал с ним
Российский тренер по боксу Антон Кадушин заразился коронавирусом. Он вернулся в Москву из Лондона, где контактировал с украинским боксером Александром Усиком.
Кадушин написал в инстаграме, что первые симптомы у него появились 25 марта. Через три дня диагноз был подтвержден.
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Тренер отметил, что его состояние оценивают как стабильное. Из симптомов коронавируса у Кадушина только заложен нос и температура.
Он пишет, что кашля и затруднения дыхания нет.
18 марта Кадушин был в Лондоне на лицензионном турнире на Олимпийские игры. Турниры приостановили из-за пандемии.
Перед возвращением в Россию Кадушин встретился с Александром Усиком.
Что интересно, две недели назад Кадушин в своем инстаграме заявил, что коронавируса нет, а существует только "хеппивирус" – вирус счастья.
Усик и коронавирус
- Александр сделал несколько заявлений про COVID-19, за что был раскритикован своими подписчиками.
- В частности, Александр призвал людей в дальнейшем ходить в храмы. Хотя в условиях пандемии власти просят воздержаться от мест массового скопления.
- Кроме того, боксер в шутку посоветовал пить воду из-под крана, ведь там есть хлорка, которая "убивает" вирус.
- Из-за пандемии коронавируса боксера изолировали в тренировочном лагере. Однако спортсмен заявил, что будет ходить в церковь каждое воскресенье и встречаться со своей женой.
- Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал позицию Усика. Также боксеру "досталось" от теннисиста Сергея Стаховского.
- Следующий бой Александра против Дерека Чисоры (23 мая) официально перенесен на неопределенный срок.
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