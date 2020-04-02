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У российского тренера обнаружили коронавирус – Усик контактировал с ним

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У российского тренера обнаружили коронавирус – Усик контактировал с ним / instagram.com/antonkadushin

Российский тренер по боксу Антон Кадушин заразился коронавирусом. Он вернулся в Москву из Лондона, где контактировал с украинским боксером Александром Усиком.

Кадушин написал в инстаграме, что первые симптомы у него появились 25 марта. Через три дня диагноз был подтвержден.

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Тренер отметил, что его состояние оценивают как стабильное. Из симптомов коронавируса у Кадушина только заложен нос и температура.

Он пишет, что кашля и затруднения дыхания нет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19 Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Так как уже многие знают и пишут в Директ вопросы, попробую ответить здесь всем. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочки. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днём. Промываю нос мироместином и аквамарисом, с температурой борюсь Ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, всё будет хорошо

Допис, поширений Антон Кадушин (@antonkadushin)

18 марта Кадушин был в Лондоне на лицензионном турнире на Олимпийские игры. Турниры приостановили из-за пандемии.

Перед возвращением в Россию Кадушин встретился с Александром Усиком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коронавируса нет, есть только позитив и happy virus

Допис, поширений Антон Кадушин (@antonkadushin)

Что интересно, две недели назад Кадушин в своем инстаграме заявил, что коронавируса нет, а существует только "хеппивирус" – вирус счастья.

Усик и коронавирус

  • Александр сделал несколько заявлений про COVID-19, за что был раскритикован своими подписчиками.
  • В частности, Александр призвал людей в дальнейшем ходить в храмы. Хотя в условиях пандемии власти просят воздержаться от мест массового скопления.
  • Кроме того, боксер в шутку посоветовал пить воду из-под крана, ведь там есть хлорка, которая "убивает" вирус.
  • Из-за пандемии коронавируса боксера изолировали в тренировочном лагере. Однако спортсмен заявил, что будет ходить в церковь каждое воскресенье и встречаться со своей женой.
  • Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал позицию Усика. Также боксеру "досталось" от теннисиста Сергея Стаховского.
  • Следующий бой Александра против Дерека Чисоры (23 мая) официально перенесен на неопределенный срок.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
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