У российского тренера обнаружили коронавирус – Усик контактировал с ним

Российский тренер по боксу Антон Кадушин заразился коронавирусом. Он вернулся в Москву из Лондона, где контактировал с украинским боксером Александром Усиком.

Кадушин написал в инстаграме, что первые симптомы у него появились 25 марта. Через три дня диагноз был подтвержден.

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Тренер отметил, что его состояние оценивают как стабильное. Из симптомов коронавируса у Кадушина только заложен нос и температура.

Он пишет, что кашля и затруднения дыхания нет.

18 марта Кадушин был в Лондоне на лицензионном турнире на Олимпийские игры. Турниры приостановили из-за пандемии.

Перед возвращением в Россию Кадушин встретился с Александром Усиком.

Что интересно, две недели назад Кадушин в своем инстаграме заявил, что коронавируса нет, а существует только "хеппивирус" – вирус счастья.

Усик и коронавирус

Александр сделал несколько заявлений про COVID-19, за что был раскритикован своими подписчиками.

В частности, Александр призвал людей в дальнейшем ходить в храмы. Хотя в условиях пандемии власти просят воздержаться от мест массового скопления.

Кроме того, боксер в шутку посоветовал пить воду из-под крана, ведь там есть хлорка, которая "убивает" вирус.

Из-за пандемии коронавируса боксера изолировали в тренировочном лагере. Однако спортсмен заявил, что будет ходить в церковь каждое воскресенье и встречаться со своей женой.

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал позицию Усика. Также боксеру "досталось" от теннисиста Сергея Стаховского.

Следующий бой Александра против Дерека Чисоры (23 мая) официально перенесен на неопределенный срок.

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