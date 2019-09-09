У сборной Украины большие шансы на успех в ближайшем будущем, – главный тренер Нигерии

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Гернот Рор
Гернот Рор / Фото из открытых источников

Во вторник, 10-го сентября, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч в Днепре против Нигерии.

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор поделился ожиданиями от матча с Украиной.

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"Этот спарринг – начало нашей подготовки к отборочному циклу следующего Кубка африканских наций. У нас обновился состав, и сейчас у нас очень молодая команда. С новым капитаном. Очень хочется удачно начать наш новый этап, поэтому надеюсь увидеть хорошую игру в матче с Украиной", – сказал Рор.

Конечно, мы изучали игру сборной Украины. У команды сейчас очень хорошие позиции в турнирной таблице отборочной группы Евро-2020. Скорее всего, украинская сборная выйдет на чемпионат Европы. Кроме того, свежи воспоминания о недавнем матче юношеской сборной Украины с Нигерией на чемпионате мира (U-20) этого года. В Украине очень прогрессивная и талантливая молодежь. Так что, думаю, у сборной Украины большие шансы на успех в ближайшем будущем.

Спорт 24 писал, что главный тренер сборной Нигерии не сможет рассчитывать сразу на двух ключевых игроков в матче против сборной Украины на "Днепр арена".

Напомним, матч Украина – Нигер состоится во вторник, 10 сентября. Начало матча на "Днепр-арена" в 21:30. Онлайн-трансляция, видео голов и результат – на сайте Спорт24.

В материале Спорт24: Шансы Украины и других сборных пробиться на Евро-2020

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Теги: Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
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