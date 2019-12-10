У "Шахтера" больше шансов на итоговый успех, – тренер "Аталанты"

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини пообщался с журналистами накануне матча Лиги чемпионов против "Шахтера". Команды встретятся 11 декабря в Харькове.

Гасперини убежден, что "горняки" имеют больше шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Читайте также: Шахтер – Аталанта: прогноз букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов

Я считаю, что у "Шахтера" больше шансов на итоговый успех, хотя бы потому, что "Шахтер" выше в турнирной таблице за "Аталанту". "Шахтер" может не рисковать в завтрашней игре и не обязан играть на победу, в отличие от нас. Нам нужны только 3 очка. Поэтому я считаю, что шансы "Шахтера" на проход немного выше,

– заявил Гасперини.

Также наставник итальянцев заявил, что поражение в первой игре в Милане не было закономерным. Как известно, "Шахтер" вырвал победу со счетом 2:1.

Безусловно, что с первого матча против "Шахтера" мы провели много хороших матчей не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Если вспоминать первую игру с "Шахтером", то это был матч равных возможностей.



Результат того матча незакономерный, хотя я согласен с тем, что "Шахтер" прекрасно провел игру в плане технической подготовки игроков. Думаю, что другой результат матча был бы более оптимальным. Надеюсь, что завтра мы сможем достичь положительного для себя результата,

– добавил наставник "Аталанты".

Новости по теме: Матч "Шахтера" с "Аталантой" рассудит известный арбитр

Что нужно "Шахтеру", чтобы выйти в плей-офф?

"Шахтеру" достаточно сыграть вничью с "Аталантой", чтобы выйти из группы. При этом дончанам нужно надеяться, что "Динамо" Загреб в параллельной игре не победит "Манчестер Сити".

Победа в Харькове гарантирует "Шахтеру" участие в плей-офф Лиги чемпионов, даже если свой матч выигрывают хорватские "динамовцы".

Если "Шахтер" проиграет, а "Динамо" Загреб победит, то "горняки" вылетят из еврокубков.