У "Шахтера" неожиданно изменился капитан – замена Тайсону

Новым капитаном донецкого "Шахтера" стал многолетний голкипер "горняков" Андрей Пятов. Такое решение принял наставник команды Луиш Каштру.

Ранее команду на поле выводил Тайсон, но в матчах тренировочного сбора в Турции капитанскую повязку "Шахтера" надевал Пятов. Сам Тайсон был на поле, но без капитанской повязки.

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Голкипер Андрей Пятов рассказал журналистам: "Каждый тренер привносит что-то свое новое. Для мистера Каштру это первые зимние сборы. Сейчас он почувствует, что это такое. Он сам учится, и мы тоже".

На сборах в Турции "Шахтер" уже обыграл польский "Лех" (1:0) и сыграл вничью с сербской "Войводиной" (1:1).

Напомним, в конце 2019 года вокруг Тайсона и "Шахтера" возникло немало скандалов. Сначала игрок получил красную карточку в матче против "Динамо". Он показал неприличный жест болельщикам и выбил мяч на трибуны. Сам матч прерывали из-за расистских выкриков с трибун в сторону футболиста, он со слезами на глазах покидал поле. Букмекеры даже начали принимать ставки, покинет ли Тайсон "Шахтер" из-за расистского скандала.

К слову: Видео расистского скандала и красной карточки Тайсона в матче "Шахтер" – "Динамо"

Уже после этого в предпоследнем матче чемпионата Украины против "Олимпика" Тайсон получил желтую карточку в компенсированное арбитром время из-за того, что откинул мяч. Это предупреждение для игрока стало четвертым в сезоне, поэтому футболист пропускал следующий матч в УПЛ – важную игру против "Зари". Из-за этого он получил порцию критики от другого игрока "Шахтера" Тараса Степаненко. Однако сам Тайсон не промолчал и ответил на это.