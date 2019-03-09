У скандального Марадоны обнаружили еще троих новых детей на Кубе

21 Читати новину українською
Диего Марадона
Диего Марадона / Фото из открытых источников

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона вскоре официально может стать отцом еще троих детей, которые живут на Кубе.

Об этом сообщил адвокат аргентинца. Марадона готов признать своих детей, если факт родства подтвердится с помощью тестов ДНК.

Читайте также: Марадону госпитализировали с кровотечением в желудке

Трое детей от двух матерей будут иметь право взять фамилию Марадоны. С 2000-го по 2005 год аргентинец лечился от кокаиновой зависимости на Кубе.

Марадона в очередной раз признает отцовство. Ранее бывший форвард сборной Аргентины признал 32-летнего Диего Жуниора и 22-летнюю Джан своими детьми после судебных тяжб с их матерями. Также у Марадоны есть две дочери от его брака с Клаудией Вилльяфане, с которой он прожил с 1983-го по 2003 год. Его нынешняя девушка Вероника Охеда родила ему сына Диего Фернандо.

К слову, на настоящий момент Марадона является главным тренером мексиканского клуба "Дорадос".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Главные новости 8 марта: новый законопроект США по Крыму и конфликтное 8 марта в Украине
сегодня
1649
Теги: Спорт Футбол Диего Марадона
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
У скандального Марадоны обнаружили еще троих новых детей на Кубе
сегодня 10:52 У скандального Марадоны обнаружили еще троих новых детей на Кубе
21
Харьковчанин Тихон Черняев – 9-летний шахматный рекордсмен
сегодня 10:01 Харьковчанин Тихон Черняев – 9-летний шахматный рекордсмен
33
Украинец Михайлюк пропустил третий матч подряд за "Детройт"
сегодня 09:55 Украинец Михайлюк пропустил третий матч подряд за "Детройт"
6
"Реал" хочет купить Неймара за космические деньги: названа сумма
8 марта 21:29 "Реал" хочет купить Неймара за космические деньги: названа сумма
101
Жан Беленюк и Павел Зибров спели песню-поздравление на 8 марта: видео
8 марта 16:02 Жан Беленюк и Павел Зибров спели песню-поздравление на 8 марта: видео
122
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук