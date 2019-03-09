У скандального Марадоны обнаружили еще троих новых детей на Кубе

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона вскоре официально может стать отцом еще троих детей, которые живут на Кубе.

Об этом сообщил адвокат аргентинца. Марадона готов признать своих детей, если факт родства подтвердится с помощью тестов ДНК.

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Трое детей от двух матерей будут иметь право взять фамилию Марадоны. С 2000-го по 2005 год аргентинец лечился от кокаиновой зависимости на Кубе.

Марадона в очередной раз признает отцовство. Ранее бывший форвард сборной Аргентины признал 32-летнего Диего Жуниора и 22-летнюю Джан своими детьми после судебных тяжб с их матерями. Также у Марадоны есть две дочери от его брака с Клаудией Вилльяфане, с которой он прожил с 1983-го по 2003 год. Его нынешняя девушка Вероника Охеда родила ему сына Диего Фернандо.

К слову, на настоящий момент Марадона является главным тренером мексиканского клуба "Дорадос".

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