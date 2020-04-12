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У тебя будет коронавирус – ты по жизни больной: Морозюк и Алиев поговорили в прямом эфире

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Николай Морозюк / 24 канал

Бывшие футболисты "Динамо" Николай Морозюк и Александр Алиев поговорили в прямом эфире в инстаграме. Экс-игроки сборной Украины в шутку обсудили состояние здоровья Алиева, который недавно сдал тест на коронавирус.

Алиев в своем инстаграме рассказал, что после прогулки у него появилась высокая температура и сухой кашель. Поэтому он сдал тест на коронавирус.

Кстати Капитан "Динамо" ответил Морозюку за жесткую критику клуба

"Через два-три дня должны дать результат теста на коронавирус. Мне еще один день осталось антибиотики пропить", – цитирует Алиева isport.ua.

В ответ Морозюк заявил, что Алиев болеет и его тест на COVID-19 будет положительным.

Я по тебе вижу, что ты болеешь. Предлагаю ставку. Готов поставить 1 к 5, что у тебя будет коронавирус. На 90 процентов уверен, что у тебя результат будет положительный. Ты болеешь,
– сказал Николай.

"Пошел ты", – ответил Алиев. На это Морозюк сказал, что Александр болен по жизни.

"Помнишь, когда мы выиграли в 2007 году Суперкубок, я тебе говорил, что однажды буду заходить с огромной сигарой, с 10 тысячами долларов в кармане в рестораны и открывать двери ногой. Тогда мне было 18 и только сейчас, в 32, я понимаю, что моя мечта сбылась. Благодаря коронавирусу я только сейчас все двери начал открывать ногами", – добавил Морозюк.

  • Отметим, что жена Николая Морозюка Ирина переболела коронавирусом. Ирина Морозюк рассказала о симптомах и течении болезни. Сейчас с ней все хорошо.
  • В то же время Николай рассказал, что сначала в семье была большая паника из-за положительного теста.
  • По словам футболиста, Ирина выяснила, что посещала один салон, а через несколько дней девушка, которая была в том же салоне, заболела.
  • Сейчас Николай Морозюк выступает за турецкий клуб "Ризеспор".

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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