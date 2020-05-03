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У тебя нет выбора: соперника Ломаченко "поставили на место"

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Боб Арум
Боб Арум / GETTY IMAGES

Американский боксер Теофимо Лопес заявлял, что готов отказаться от поединка с Василием Ломаченко. Лопес не хочет драться с украинцем при пустых трибунах. Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум убедил Теофимо, что у него нет выбора.

В интервью ютуб-каналу SecondsOut глава Top Rank, который организует бой Ломаченко – Лопес, отреагировал на слова Теофимо о том, что американец не хочет драться против Василия без зрителей.

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Я говорил с Теофимо, он очень классный парень, хороший боксер. Я сказал ему: "Теофимо, выбор не в том, хочешь ли ты драться с болельщиками или без. У тебя нет такого выбора. Выбор в том, хочешь ли ты драться или нет. Это и весь выбор",
– заявил Арум.

По мнению главы Top Rank, Лопес понял его, поэтому готов драться без зрителей.

"В последующих интервью это прослеживается. Сейчас он понимает, что может быть необходимость проводить поединок и без зрителей", – отметил Арум.

Бой между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке, однако перенесен из-за пандемии COVID-19.

ЛОМАНЧЕНКО – ЛОПЕС: ГЛАВНОЕ

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
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