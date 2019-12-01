У Усика назвали место боя с Чисорой

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Александр Усик / boxingscene.com

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что бой Александра Усика и Дерека Чисоры может состояться в Великобритании. По словам сопромоутера Усика, поединок может принять Лондон или Манчестер.

Хирн убежден, что Усик готов к поединку с Чисорой. Он заявил, что разговаривал с менеджером Чисоры с Дэвидом Хэем, который выразил готовность организовать бой.

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Мы смотрим даты, мы смотрим место проведения, мы готовим соглашение. В принципе, есть два бойца, которые желают поединка. Есть также Джозеф Паркер, который хочет драться с Чисорой. Дерек также хочет этого боя. Конгресс WBO пройдет на следующей неделе в Токио. Есть несколько бойцов, которые борются за повышение в рейтингах этой организации. Так что есть хороший шанс на бой Усик – Чисора в феврале следующего года,
– цитирует Хирна vRINGe.

По словам Хирна, он хотел бы, чтобы поединок состоялся в Лондоне. "Но мы сейчас рассматриваем Манчестер. Посмотрим. Мы еще ведем переговоры с аренами", – добавил Хирн.

Переговоры о бое ранее подтвердил промоутер британца Дэвид Хэй. Он заявил, что переговоры идут хорошо.

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Что известно о Чисоре?
Британец дрался с Виталием Кличко. Чисора проиграл единогласным решение судей. Чисора больше запомнился скандальными действиями.
В частности, на дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также Чисора перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.
После боя с Кличко Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы.
На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений). 26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Александр Усик
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