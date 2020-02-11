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У Усика не нова травма: промоутер странно прокомментировал повреждение украинца

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Александр Усик / Фото из открытых источников

Промоутер Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк прокомментировал слова Эдди Хирна о том, что бой украинца против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) был перенесен из-за травмы локтя у украинца.

Усик в прямом эфире в Instagram подтвердил отсутствие травмы, пишет Tribuna.com.

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Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать,
– сказал Красюк.

Возможная дата боя Александр Усик – Дерек Чисора называлась неоднократно. Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что, скорее всего, бой с Дереком Чисорой состоится именно 28 марта 2020 года. Позже сообщалось, что представители Усика и Чисоры договорились о проведении боя в апреле нынешнего года.

10 февраля Эдди Хирн заявил, что Усику следует хорошо залечить локоть, и он не успеет подготовиться к 28 марта.

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Автор: Висент Луис
Теги: Бокс Спорт Александр Усик Новости Спорта
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