У Усика не нова травма: промоутер странно прокомментировал повреждение украинца
Промоутер Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк прокомментировал слова Эдди Хирна о том, что бой украинца против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) был перенесен из-за травмы локтя у украинца.
Усик в прямом эфире в Instagram подтвердил отсутствие травмы, пишет Tribuna.com.
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Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать,
– сказал Красюк.
Возможная дата боя Александр Усик – Дерек Чисора называлась неоднократно. Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что, скорее всего, бой с Дереком Чисорой состоится именно 28 марта 2020 года. Позже сообщалось, что представители Усика и Чисоры договорились о проведении боя в апреле нынешнего года.
10 февраля Эдди Хирн заявил, что Усику следует хорошо залечить локоть, и он не успеет подготовиться к 28 марта.
- По предварительной информации, бой Усика и Чисоры может состояться на O2 Arena в Лондоне.
- Усик встретился с Чисорой 7 декабря в Саудовской Аравии. Оба посетили реванш Энтони Джошуа с Энди Руисом.