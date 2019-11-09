У Усика подтвердили, что рассматривают Чисору как следующего соперника

Менеджер Александра Усика Эгис Климас подтвердил, что британец Дерек Чисора является одним из кандидатов на бой с украинцем.

Усик готов встретиться с Чисорой

Климас заявил, что Усик готов провести поединок с Чисорой, чтобы не ждать следующий бой полгода.

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Мы не знаем, кто победит в реванше, Джошуа или Руис. Но если будет возможность провести промежуточный бой и не ждать еще полгода, думаю, Чисора будет хорошим соперником для Усика,

– цитирует Климас Sky Sports.

Команды готовы организовать бой

Ранее глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Усик действительно хочет встретиться с Дереком Чисорой.

Также Хирн выразил желание организовать бой украинца против Чисоры в феврале 2020 года.

А вот в команде Чисоры считают, что боксеры могут встретиться в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.

Джошуа и Энди Руис проведут реванш 7 декабря. Они будут сражаться за пояса WBA, IBO, WBO и IBF в тяжелом весе. Однако один из этих титулов у победителя боя могут забрать.

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Причина в том, что на два пояса уже есть обязательные претенденты. Усик претендует на бой за звание чемпиона мира по версии WBO, а болгарин Курбат Пулев – по версии IBF.

Последние поединки Чисоры и Усика

26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Дэвида Прайса. Дерек завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO и бросил вызов Усику.

В то же время Усик дебютировал в супертяжелом весе 14 октября. В Чикаго Александр одолел Чазз Уизерспуна, который отказался продолжать бой после седьмого раунда.

Александр является официальным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.