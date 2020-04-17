У Усика подтвердили новое место боя с Чисорой
Промоутер Александр Красюк подтвердил, что бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой может состояться в Саудовской Аравии. Встречу боксеров перенесут в Саудовскую Аравию, если там быстрее закончится жесткий карантин.
Бой должен был пройти 23 мая в Лондоне (Англия), однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.
Кстати Усик – Чисора: появилась новая дата поединка
"Жесткий карантин, который сейчас действует в большинстве стран мира, если закончится в Саудовской Аравии быстрее, чем в Британии, то есть вероятность, что бой Усик – Чисора состоится там", – сказал Красюк в комментарии "Общественное Спорт".
В Британии на три недели продлили карантин. Там подтверждено 104 148 случаев заражения COVID-19. Уже умерло 13 759 человек.
Первым о переносе боя в Саудовскую Аравию заговорил промоутер Эдди Хирн, который занимается организацией боя Усик-Чисора.
По его словам, поединки, которые не смогут состояться в Британии, имеют все шансы пройти в Саудовской Аравии.
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- Компания Matchroom Boxing имеет опыт проведения поединков в Саудовской Аравии. В декабре 2019 года там состоялся бой между Энтони Джошуа и Энди Руисом.
- Джошуа за победный бой получил 85 миллионов долларов. Зато Энди Руис, владеющий чемпионскими поясами, заработал всего 13 миллионов евро.
- Что интересно, именно на этом поединке Усик и Чисора встретились впервые.
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