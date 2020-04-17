У Усика подтвердили новое место боя с Чисорой

Промоутер Александр Красюк подтвердил, что бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой может состояться в Саудовской Аравии. Встречу боксеров перенесут в Саудовскую Аравию, если там быстрее закончится жесткий карантин.

Бой должен был пройти 23 мая в Лондоне (Англия), однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

Кстати Усик – Чисора: появилась новая дата поединка

"Жесткий карантин, который сейчас действует в большинстве стран мира, если закончится в Саудовской Аравии быстрее, чем в Британии, то есть вероятность, что бой Усик – Чисора состоится там", – сказал Красюк в комментарии "Общественное Спорт".

В Британии на три недели продлили карантин. Там подтверждено 104 148 случаев заражения COVID-19. Уже умерло 13 759 человек.

Первым о переносе боя в Саудовскую Аравию заговорил промоутер Эдди Хирн, который занимается организацией боя Усик-Чисора.

По его словам, поединки, которые не смогут состояться в Британии, имеют все шансы пройти в Саудовской Аравии.

Смотрите также Усику на заметку: нокауты Дерека Чисоры – видео

Компания Matchroom Boxing имеет опыт проведения поединков в Саудовской Аравии. В декабре 2019 года там состоялся бой между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Джошуа за победный бой получил 85 миллионов долларов. Зато Энди Руис, владеющий чемпионскими поясами, заработал всего 13 миллионов евро.

Что интересно, именно на этом поединке Усик и Чисора встретились впервые.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram