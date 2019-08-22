У Усика прокомментировали информацию о бое против россиянина Федосова

Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о том, что украинец дебютирует в супертяжелом весе боем с россиянином Андреем Федосовым. Он назвал информацию ложью.

По словам Красюка, Федосова рассматривают как одного из кандидатов на бой с Усиком в октябре.

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Пока неправда, что Усик проведет бой с Федосовым. От Федосова поступило предложение, и он дал свое согласие. Но кроме него есть еще несколько кандидатур. В том числе и Такам.



Пока все имена назвать не могу. Александру нет разницы, с кем драться. Подождите до конца недели. Скоро мы официально объявим свое решение,

– сказал Красюк.

По информации СМИ, бой между Александром Усиком и Андреем Федосовым может состояться 12 октября в Чикаго, а его трансляция пройдет в прямом эфире на DAZN.

Федосов может стать третьим соперником Усика из России. Ранее украинец побил Андрея Князева (16-7, 9 КО) и Мурата Гассиева (26-1, 19 КО).

Украинец должен был драться против камерунца Карлоса Такама. Однако в СМИ появилась информация, что поединок под угрозой срыва. Ситуацию якобы изменило то, что Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

Федосов – российский боксер-профессионал, выступает в супертяжелой весовой категории. Среди профессионалов чемпион по версиям WBO Inter-Continental (2015-2016), WBA Fedelatin (2016-2017), чемпион России (2006) в тяжелом весе, также он является победителем американского турнира ESPN's Boxcino 2015.

На профессиональном ринге россиянин провел 34 матча (31 победа (25 нокаутом) и три поражения). Последний бой Федосов провел 13 октября 2018 года и победил Джоуи Давейко.