У Усика прокомментировали информацию о бое против россиянина Федосова

226 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о том, что украинец дебютирует в супертяжелом весе боем с россиянином Андреем Федосовым. Он назвал информацию ложью.

По словам Красюка, Федосова рассматривают как одного из кандидатов на бой с Усиком в октябре.

Читайте также: Британский боксер оспорил право Усика драться за титул WBO: известно решение

Пока неправда, что Усик проведет бой с Федосовым. От Федосова поступило предложение, и он дал свое согласие. Но кроме него есть еще несколько кандидатур. В том числе и Такам.

Пока все имена назвать не могу. Александру нет разницы, с кем драться. Подождите до конца недели. Скоро мы официально объявим свое решение,
– сказал Красюк.

По информации СМИ, бой между Александром Усиком и Андреем Федосовым может состояться 12 октября в Чикаго, а его трансляция пройдет в прямом эфире на DAZN.

Федосов может стать третьим соперником Усика из России. Ранее украинец побил Андрея Князева (16-7, 9 КО) и Мурата Гассиева (26-1, 19 КО).

Украинец должен был драться против камерунца Карлоса Такама. Однако в СМИ появилась информация, что поединок под угрозой срыва. Ситуацию якобы изменило то, что Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

Федосов – российский боксер-профессионал, выступает в супертяжелой весовой категории. Среди профессионалов чемпион по версиям WBO Inter-Continental (2015-2016), WBA Fedelatin (2016-2017), чемпион России (2006) в тяжелом весе, также он является победителем американского турнира ESPN's Boxcino 2015.

На профессиональном ринге россиянин провел 34 матча (31 победа (25 нокаутом) и три поражения). Последний бой Федосов провел 13 октября 2018 года и победил Джоуи Давейко.

blog_ava
Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
сегодня
207
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик
Источник: Tribuna.com
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Формула-1 показала первые изображения прототипа болида 2021 года: фото и видео
22 августа 18:44 Формула-1 показала первые изображения прототипа болида 2021 года: фото и видео
70
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4484
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5028
Экс-форвард "Шахтера" и опорник Рока: что известно про "Эспаньол", с которым сыграет "Заря"
22 августа 16:33 Экс-форвард "Шахтера" и опорник Рока: что известно про "Эспаньол", с которым сыграет "Заря"
Михайло Гема 297
Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
22 августа 14:10 Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
70
Новости
Больше новостей
Залиште відгук