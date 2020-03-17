У второго звездного футболиста "Ювентуса" диагностировали коронавирус

Итальянский "Ювентус" сообщил об еще одном заболевшем футболисте. Положительный тест на коронавирус сдал полузащитник Блез Матюиди.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, француз с прошлой недели находится на самоизоляции и без симптомов болезни.

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Матюиди – второй игрок "Ювентуса" после Даниэле Ругани, у которого диагностировали коронавирус. Также вирус COVID-19 был подтвержден у пяти футболистов "Сампдории" и трех игроков "Фиорентины".

Из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок был остановлен розыгрыш чемпионата Италии. Впоследствии были отменены матчи и в других европейских лигах, в том числе и в Украине.

Добавим, что в Испании умер 21-летний футболист Франциско Гарсия. Он стал самым молодым умершим от коронавируса в Испании. Это первая смерть, которая зафиксирована среди футболистов мужчин.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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