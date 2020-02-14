У защитника сборной Украины и "Шахтера" Богдана Бутко родился сын, которого назвали Златан
В семье футболиста Богдана Бутко пополнение – жена Екатерина родила ему второго сына.
Малыш родился 12 февраля 2020 года. Его назвали Златан. Он родился весом 3 килограмма 900 граммов и ростом 52 сантиметра.
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Напомним, в семье футболиста "Шахтера" уже растет старший сын Милан. Ему 3 года.
Стоит отметить, что Богдан Бутко не сыграл ни одного матча за "Шахтер" в этом сезоне. Сначала он лечился от травмы, а впоследствии не попадал в заявки на игру.
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