У Зеленского рассматривают кандидатуру Шовковского на должность главы спортивного Госагентства

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины могут снова разделить на два ведомства. У главы Минмолспорта Владимира Бородянского планируют забрать вопросы спорта.

В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского намерены разделить Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта, сообщает "Украинская Правда".

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Сейчас процесс приостановлен из-за Олимпиады-2020 года в Токио. У Зеленского считают, что процедура разделения может помешать подготовке спортсменов к Олимпийским играм.

Существует вероятность, что будет создано Госагентство спорта под управлением Министерства культуры. Нынешний министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский больше не будет иметь отношения к спортивным вопросам.

По информации "Украинской правды", в качестве кандидатуры на главу Госагентства рассматривают экс-вратаря "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского.

В Кабмине считают, что возглавлять Госагентство должен не только эффективный, но и медийный человек.

Чем сейчас занимается Шовковский? 45-летний экс-вратарь "Динамо" работает помощником главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко. Шовковский находится в тренерском штабе Шевченко с сентября 2018 года.