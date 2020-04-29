У звездного футболиста "Ювентуса" в четвертый раз обнаружили коронавирус

26-летний нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Аргентины Пауло Дибала уже больше месяца лечится от коронавируса.

У Дибала уже в четвертый раз обнаружен коронавирус. Как сообщает Daily Mail, от первого теста аргентинца прошло уже 6 недель, и он снова подтвердил наличие коронавирус.

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Следующим шагом врачей должен стать анализ крови футболиста, который определит наличие антител в организме. Если болезнь вернулась, футболисту потребуется более интенсивное лечение.

Отмечается, что у футболиста есть проблемы с дыханием, однако, в этот раз он легче переносит болезнь.

Первый тест на коронавирус Дибала сдал еще 21 марта. Вместе с ним болезнь была обнаружена также у его девушки Орианы. Первыми в "Ювентусе" Covid-19 подхватили защитник Даниэле Лайки и полузащитник Блез Матюйди, однако они уже излечились от вируса.

В мае "Ювентус" планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона.

Итальянская Серия А была остановлена после 26 тура через мировую пандемию коронавирус. На момент прекращения туринцы лидировали в турнирной таблице.

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