24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

У звездного футболиста "Ювентуса" в четвертый раз обнаружили коронавирус

- Читати новину українською
Пауло Дибала
Пауло Дибала / Getty Images

26-летний нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Аргентины Пауло Дибала уже больше месяца лечится от коронавируса.

У Дибала уже в четвертый раз обнаружен коронавирус. Как сообщает Daily Mail, от первого теста аргентинца прошло уже 6 недель, и он снова подтвердил наличие коронавирус.

Читайте также Едва мог дышать: звездный футболист "Ювентуса" рассказал о борьбе с коронавирусом

Следующим шагом врачей должен стать анализ крови футболиста, который определит наличие антител в организме. Если болезнь вернулась, футболисту потребуется более интенсивное лечение.

Отмечается, что у футболиста есть проблемы с дыханием, однако, в этот раз он легче переносит болезнь.

Первый тест на коронавирус Дибала сдал еще 21 марта. Вместе с ним болезнь была обнаружена также у его девушки Орианы. Первыми в "Ювентусе" Covid-19 подхватили защитник Даниэле Лайки и полузащитник Блез Матюйди, однако они уже излечились от вируса.

  • В мае "Ювентус" планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона.
  • Итальянская Серия А была остановлена после 26 тура через мировую пандемию коронавирус. На момент прекращения туринцы лидировали в турнирной таблице.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и обо всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Здоровье Коронавирус COVID-19 Ювентус Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Три года назад Джошуа нокаутировал Кличко в драматическом бою: видео
сегодня , 09:00 Три года назад Джошуа нокаутировал Кличко в драматическом бою: видео
Украинский скульптор работает над созданием статуи Ломаченко: видео
28 апреля , 19:38 Украинский скульптор работает над созданием статуи Ломаченко: видео
Юрій Семенюк