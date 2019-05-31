У звездного украинского боксера проблемы с объединением поясов

Непобедимый украинский боксер и чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) пока не может договориться с другими чемпионами мира.

Как известно, 15 июня в Киеве в КВЦ "Парковый" под открытым небом Далакян проведет обязательную защиту титула против Саравута Таворнхама из Таиланда. Это будет уже третья защита титула для Далакян, и каждый из них он проводил в Киеве.

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"Можно сказать, что мы самые активные из чемпионов, стараемся со всеми договориться, но пока не удается. Мы постоянно на связи с промоутерами двух других чемпионов – британца Чарли Эдвардса и южноафриканца Морути Мталане. Оба не отказываются от боя, но просят подождать, чтобы провести защиту поясов", – заявил менеджер бойца Дмитрий Елисеев для iSport.

Третий чемпион – японец Косеи Танака, но в Японии специфическая культура, они не хотят идти на снижение гонорара, и мы не хотим, а о большей сумме не удается договориться. Вообще с ними очень трудно договориться, у них нет заинтересованности. Активные переговоры вели с промоутером Эдварса, Эдди Хирном, они наблюдают за Артемом, хотят боя, но чуть позже. Считаю, что если бы нам удалось зацепиться хотя бы за один пояс, тогда уже будет легче.

Артем уже имеет опыт защиты титула чемпиона мира под открытым небом. Билеты на вечер бокса 15 июня от Union Boxing Promotion уже в продаже. Цена стартует от 100 гривен.

Артем Далакян последний бой провел 15-го декабря 2018 года. Он уверенно защитил свой титул в бою против Грегорио Леброна (21–4, 16 КО).

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