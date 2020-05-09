УАФ определила судьбу "Миная" после обнаружения коронавируса в команде

Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов прокомментировал ситуацию с зараженным игроком "Миная" и дальнейшей судьбой команды.

Накануне игрок клуба сдал положительный тест на COVID-19, после чего отправился на самоизоляцию. Слова специалиста цитирует Tribuna.com.

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"В "Минае" получили положительный результат по коронавирусу. Спортсмена отправили на карантин под контролем врачей. Мы сразу получили информацию из клуба о том, что произошло. Будем вести контроль над спортсменом. Его состояние удовлетворительное", – сказал Попов.

Отправят ли всю команду "Миная" на карантин? Обсуждался этот вопрос. Мы будем действовать согласно документам, которые есть в Украине. Игрок будет изолирован, в команде проведут тестирование на ПЦР, команда будет наблюдаться, но не будет отстранена от матчей.

Положительный тест футболиста "Миная" – первый зафиксированный случай заражения COVID-19 в украинском футболе.

Вследствие пандемии коронавируса все спортивные мероприятия в Украине были прекращены в середине марта. Розыгрыш Первой лиги так и не был возобновлен после зимней паузы.

С 12 мая в Украине позволят командные тренировки. Это разрешение было нужно украинским клубам для возобновления футбольного сезона.

Возвращение футбола в Украине запланировано на 30 мая.

"Минай" в Первой лиге занимает 4 строчку и претендует на выход в Премьер-лигу.

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