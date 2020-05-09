24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

УАФ определила судьбу "Миная" после обнаружения коронавируса в команде

- Читати новину українською
Коронавирус у футболиста "Миная"
Коронавирус у футболиста "Миная" / ФК "Минай"

Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов прокомментировал ситуацию с зараженным игроком "Миная" и дальнейшей судьбой команды.

Накануне игрок клуба сдал положительный тест на COVID-19, после чего отправился на самоизоляцию. Слова специалиста цитирует Tribuna.com.

К слову Бывшая звезда "Металлиста" заразился коронавирусом

"В "Минае" получили положительный результат по коронавирусу. Спортсмена отправили на карантин под контролем врачей. Мы сразу получили информацию из клуба о том, что произошло. Будем вести контроль над спортсменом. Его состояние удовлетворительное", – сказал Попов.

Отправят ли всю команду "Миная" на карантин? Обсуждался этот вопрос. Мы будем действовать согласно документам, которые есть в Украине. Игрок будет изолирован, в команде проведут тестирование на ПЦР, команда будет наблюдаться, но не будет отстранена от матчей.

Положительный тест футболиста "Миная" – первый зафиксированный случай заражения COVID-19 в украинском футболе.

  • Вследствие пандемии коронавируса все спортивные мероприятия в Украине были прекращены в середине марта. Розыгрыш Первой лиги так и не был возобновлен после зимней паузы.
  • С 12 мая в Украине позволят командные тренировки. Это разрешение было нужно украинским клубам для возобновления футбольного сезона.
  • Возвращение футбола в Украине запланировано на 30 мая.
  • "Минай" в Первой лиге занимает 4 строчку и претендует на выход в Премьер-лигу.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Бывшая звезда "Металлиста" заразился коронавирусом
8 мая , 15:27 Бывшая звезда "Металлиста" заразился коронавирусом
Михайло Гема
"Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в Лиге чемпионов благодаря хет-трику Лукаса: как это было – видео
8 мая , 13:02 "Тоттенхэм" обыграл "Аякс" в Лиге чемпионов благодаря хет-трику Лукаса: как это было – видео
Ігор Саджениця
Как и где можно заниматься спортом во время карантина
7 мая , 21:50 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця