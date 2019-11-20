УАФ опубликовала эмоциональное видео из раздевалки сборной после ничьей с Сербией

Украинская ассоциация футбола опубликовала на официальном канале в YouTube видео из раздевалки сборной Украины после матча против Сербии (2:2) в квалификации Евро-2020.

Также на видео попали моменты встречи сборной в аэропорту "Борисполь". Читайте также: Евро-2020: составы групп чемпионата Европы и с кем сыграет сборная Украины Смотрите видео из раздевалки сборной после ничьей с Сербией Сборная Украины 17 ноября вырвала ничью в матче против Сербии на последней минуте встречи. Благодаря этому результату сборная Украины попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.