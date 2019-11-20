УАФ опубликовала эмоциональное видео из раздевалки сборной после ничьей с Сербией

4 Читати новину українською
Сборная Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола опубликовала на официальном канале в YouTube видео из раздевалки сборной Украины после матча против Сербии (2:2) в квалификации Евро-2020.

Также на видео попали моменты встречи сборной в аэропорту "Борисполь".

Читайте также: Евро-2020: составы групп чемпионата Европы и с кем сыграет сборная Украины

Смотрите видео из раздевалки сборной после ничьей с Сербией

Сборная Украины 17 ноября вырвала ничью в матче против Сербии на последней минуте встречи. Благодаря этому результату сборная Украины попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.

Елена Зеленская пояснила, почему не готовит ланчи для детей и мужа
сегодня
945
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Евро-2020 Сборная Украины по футболу
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм"
сегодня 09:00 Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм"
Юрій Семенюк 93
Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
18 ноября 13:17 Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
Андрій Тудовші 652
Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
19 ноября 23:55 Кого бы Вы хотели видеть в соперниках сборной Украины на Евро-2020: опрос
Ігор Саджениця 117
Украина на Евро-2020 сыграет в Амстердаме и Бухаресте в одной группе с Нидерландами
сегодня 08:25 Украина на Евро-2020 сыграет в Амстердаме и Бухаресте в одной группе с Нидерландами
Ігор Саджениця 2252
От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
18 ноября 11:35 От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
Наталя Сколоздра 88
Новости
Больше новостей
Залиште відгук