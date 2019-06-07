УАФ отклонил апелляцию "Олимпика" о дисквалификации, клуб пойдет в Лозанну

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ФК "Олимпик"
ФК "Олимпик"

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение оставить в силе дисквалификацию команд Олимпик U-19 и U-21 сроком на два сезона.

Клуб не устроило такое решение, поэтому руководство донецкого клуба хочет обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Об этом администрация клуба заявила в эфире телеканала "Футбол 1".

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"2 года для футбола – это как пожизненное. Они никому не будут нужны через 2 года", – сказал генеральный директор клуба Алексей Антонов.

Напомним, что ранее молодежные команды "Олимпика" U-19 и U-21 были уличены в договорных матчах и отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УФА, УПЛ и ПФЛ в сезоне-2019/20.

Это влечет автоматический отказ в выдаче лицензии клубу, так как участие молодежных команд в чемпионате обязательно согласно регламенту.

Стоит отметить, что состав участников УПЛ на следующий сезон принимается на совместном заседании владельцев клуба и руководства УПЛ. Поэтому пока неизвестно, кто может получить место в УПЛ, если "Олимпику" все же откажут в аттестате на следующий сезон. Это может быть одна из команд, которая проиграет переходные матчи (игры запланированы на 4 и 8 июня, сыграют "Карпаты" – "Волынь" и "Черноморец" – "Колос"). Или же киевский "Арсенал", который вылетел напрямую.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт ФК Олимпик
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