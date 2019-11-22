УАФ подала в правоохранительные органы заявление на Григория Суркиса о хищении средств УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в ГБР, ГПУ и МВД с заявлением о совершении экс-президентом ФФУ уголовного преступления на сотни миллионов евро.

Как известно, в начале сентября немецкое издание Der Spiegel провело расследование, по итогам которого был сделан вывод, что в период с 2002-го по 2016 годы УЕФА направил в ФФУ для развития футбола в Украине 380 млн евро.

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При этом, все средства были проведены через оффшорную фирму зарегистрированную на Карибских островах и контролируемую президентом "Динамо" и братом вице-президента УЕФА Игорем Суркисом, и могли быть использованы для финансирования киевского клуба.

После данного материала УАФ решила провести внутреннее расследование, по итогам этого расследования решено обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления для проведения всестороннего и объективного расследования фактов возможного завладения предыдущим руководством УАФ (ФФУ) средствами, которые УЕФА перечислил на развитие украинского футбола в период с 1999-го по 2015 год.

УАФ попросила начать досудебное расследование и признать ГС "Украинская ассоциация футбола" пострадавшим и гражданским истцом в данном уголовном производстве на сумму 380 млн евро.

Ниже смотрите фото документа с заявлением УАФ: