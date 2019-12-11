УАФ получила разрешение на использование VAR в онлайн-режиме

Украинская ассоциация футбола получила разрешение от ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на использование системы VAR в онлайн-режиме.

Подготовку соответствующей заявки в ФИФА президент УАФ Андрей Павелко анонсировал в конце ноября. Об этом стало известно Sport Arena.

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Недавно стало известно, что система VAR заработает в украинской Премьер-лиге с февраля, но сможет обслуживать не более двух матчей одного тура из-за нехватки нужной техники.

VAR не будет на матчах, транслируемых на телеканале УНИАН. Для работы системы необходимо восемь телекамер и возможность трансляции матчей в HD-качестве.

Ранее глава комитета арбитров УАФ Лучано Луче объявил, что VAR в рамках Favbet Лиги заработает с первых туров чемпионата после зимнего перерыва.

Впервые в Украине VAR в онлайн-режиме использовали в ноябре на матче юношеских команд "Динамо" и "Карпат" (2:2).