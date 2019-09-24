УАФ приостановила свободную продажу билетов на матч Евро-2020 между Украиной и Португалией

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Билеты на матч Украина – Португалия
Билеты на матч Украина – Португалия / Фото из открытых источников

Украинская ассоциация футбола на своей странице в Facebook объявила, что прекращает свободную продажу билетов на домашний матч сборной Украины с Португалией в квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Организация объясняет свое решение тем, что желающие выкупили всю квоту первой партии билетов, которая теперь будет проверена на предмет недобросовестных заявок, поданных с целью дальнейшей перепродажи билетов. УАФ отмечает, что деньги, заплаченные за такие заявки, возвращаться покупателям не будут.

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В Ассоциации обещают снова запустить дальнейшую свободную реализацию билетов на матч в Киеве ориентировочно в начале октября.

Также отмечается, что был продлен первый этап продажи билетов на матч с Португалией. Согласно его правилам, на матч в столице билеты могут свободно купить те, кто уже приобрел их на матч с Литвой в Харькове, который состоится тремя днями ранее.

Напомним, с Литвой команда Андрея Шевченко сыграет в пятницу, 11 октября. С Португалией – в понедельник, 14 октября.

Спорт 24 писал, что 20 сентября сайт TicketsBox "упал" после первой минуты, как только билеты на матч Украина – Порутгалия поступили в продажу.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Евро-2020 Португалия Сборная Украины по футболу
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