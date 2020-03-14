УАФ призвала футболистов воздерживаться от нецензурной лексики из-за пустых трибун

Представители УАФ озвучили требования к игрокам и тренерам на матче "Днепра-1" против "Мариуполя" из-за проведения матча при пустых трибунах.

Представителей команд призвали воздержаться от нецензурной лексики, так в телетрансляции хорошо слышно все, что происходит на футбольном поле.

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Кроме того, было принято решение изменить традиционное приветствие. Вместо рукопожатий игроки коснутся друг друга локтями.

Матч "Днепр-1" – "Мариуполь" пройдет в субботу, 14 марта. Начало встречи в 17:00.

По состоянию на 14 марта в Украине один человек умер от коронавируса. Женщина пожилого возраста умерла в Радомышле. У нее была повышенная температура, но поздно обратилась к врачам.

Кроме того, в Украине зафиксировали 2 случая заболевания. Оба случая в Черновицкой области.

12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.

Украина с 15 марта закрывает все наземные границы, а также с 17 марта на две недели останавливает авиасообщение. В Украину будет запрещено въезжать иностранцам.

Украинцев, прибывающих из стран, где бушует эпидемия коронавируса, будут отправлять на обсервацию.

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