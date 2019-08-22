УАФ создаст сборную Украины по киберфутболу

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УАФ создаст сборную Украины по киберфутболу
УАФ создаст сборную Украины по киберфутболу

Украина примет участие в отборе к чемпионату Европы по киберфутболу, финальная часть которого пройдет во время чемпионата Европы по футболу 2020 года в Лондоне.

Состав национальной команды будет сформирован по результатам всеукраинского отбора. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Отбор пройдет под эгидой УАФ и при поддержке УЕФА и Konami (издателя футбольного симулятора Pro Evolution Soccer) в конце этого года. По его итогам будут выбраны два лучших игрока, которые представят Украину в отборе к Евро-2020 весной следующего года.

Отметим, что национальный отбор стартует в ноябре 2019 года. Детали турнира будут объявлены позже.

Напомним, что на днях Konami и УЕФА объявили о сотрудничестве. В PES 2020 будут представлены все европейские сборные, их официальная экипировка и стадионы, на которых будет разворачиваться чемпионат Европы.

Всемирный релиз игры eFootball Pro Evolution Soccer 2020 состоится 10 сентября.

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Теги: Спорт Футбол
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