Уайлдер – Фьюри: где состоится третий бой

Третий бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри не состоится в США. Из-за пандемии коронавируса организаторы поединка хотят перенести его на другой континент.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, где может пройти третий бой между Фьюри и Уайлдером, информирует Boxingnews24.

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Похоже, что из-за пандемии в этом году нам не позволят провести бой Фьюри – Уайлдер в США со зрителями. Top Rank ищет места, которые нам наиболее знакомы,

– сказал Арум.

По его словам, поединок может состояться в Макао (особый административный район Китая).

В Азии, а именно в Макао, у нас был успешный опыт проведения мероприятий. Поэтому мы рассматриваем проведение этого боя в Макао. Другими словами, все работают слаженно,

– резюмировал Арум.

Из-за пандемии коронавируса на этот момент нет точной даты реванша. Ожидалось, что бой пройдет летом. Теперь же есть вероятность, что боксеры не встретятся до 2021 года.

Фьюри – Уайлдер: главное о противостоянии

Впервые боксеры встретились 1-го декабря 2018 года. Фьюри дважды побывал в нокдауне, но бой завершился скандальной ничьей.

В частности, рефери в ринге получил шквал критики в свой адрес. Его обвинили в том, что он слишком долго отсчитывал нокдаун Фьюри.

Второй поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года. На этот раз Фьюри завершил бой в свою пользу уже в седьмом раунде.

Рефери остановил избиение Уайлдера и Тайсон победил техническим нокаутом.

Для Уайлдера это первое поражение в профессиональной карьере. Американец имел 11-летнюю серию без поражений.

Зато Фьюри до сих пор не знает горечи поражений. Кроме того, Тайсон стал первым в истории боксером, который владел всеми титулами в супертяжелом весе.

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