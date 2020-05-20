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Уайлдер рассказал, что нужно сделать Кличко для возвращения на ринг

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Владимир Кличко
Владимир Кличко / Getty Images

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) считает, что бывшему доминирующему чемпиону хэвивейта Владимиру Кличко сейчас ничто не мешает вернуться на ринг. Для этого ему нужна качественная подготовка.

Владимир Кличко в 44 года все еще способен наделать много шума в дивизионе. Слова американца цитирует WBN.

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Нам нужно посмотреть, на что Владимир способен. Пусть возвращается и покажет это. Когда Кличко дрался с Джошуа, то перед этим он отсутствовал два года. Он может жить очень долго только за счет своего имени. Но нельзя сказать, что он был кем-то, ведь он все еще остается Кличко, который делал невероятные вещи и от этого никуда не деться. Но если он хочет вернуться на ринг, то он должен хорошо подготовиться,
– отметил он.

Что известно о возвращении Владимира Кличко в бокс

  • Последний бой на профессиональном ринге Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа и летом завершил карьеру боксера.
  • После этого появлялось много слухов о том, что 44-летний Кличко планирует вернуться в ринг.
  • Больше всего дискуссии велись после того, как появилась информация, якобы платформа DAZN подготовили контракт для Владимира. Украинцу нужно провести 3 боя.
  • Сам Кличко уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.
  • Владимир говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда.
  • Вероятно, украинец хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в 35 лет.
 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Владимир Кличко Спорт Бокс
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