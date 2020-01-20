Уайлдер – Фьюри 2: появился горячий промо-ролик боя
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер опубликовал промо-ролик реванша с британцем Тайсоном Фьюри. Боксеры встретятся 22 февраля в США.
"У нас остались незаконченные дела. На этот раз ты не встанешь после того, как я тебя положу", – написал Уайлдер в инстаграме.
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Промо-ролик поединка Уайлдер – Фьюри
- Поединок Уайлдер – Фьюри состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Трансляцию поединка будут осуществлять ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
- Первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. Фьюри побывал в глубоком нокдауне.
- После встречи с Уайлдером британец провел два поединка, победив Тома Шварца и Отто Валлина.
- Зато Уайлдер провел две успешные защиты титула WBC против Доминика Бризила и Луиса Ортиса. Обе победы Уайлдер получил нокаутом.
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