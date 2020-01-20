24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Уайлдер – Фьюри 2: появился горячий промо-ролик боя

38 Читати новину українською
Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри / fightsports.tv

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер опубликовал промо-ролик реванша с британцем Тайсоном Фьюри. Боксеры встретятся 22 февраля в США.

"У нас остались незаконченные дела. На этот раз ты не встанешь после того, как я тебя положу", – написал Уайлдер в инстаграме.

Смотрите также: Жесткий нокаут Уайлдера стал лучшим в 2019 году: видео

Промо-ролик поединка Уайлдер – Фьюри

  • Поединок Уайлдер – Фьюри состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Трансляцию поединка будут осуществлять ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
  • Первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. Фьюри побывал в глубоком нокдауне.
  • После встречи с Уайлдером британец провел два поединка, победив Тома Шварца и Отто Валлина.
  • Зато Уайлдер провел две успешные защиты титула WBC против Доминика Бризила и Луиса Ортиса. Обе победы Уайлдер получил нокаутом.
В Великобритании включили трезубец в экстремистские символы: Украина возмущена
сегодня
2092
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:37 Возвращение Флойда Мейвезера: кто будет следующим соперником – МакГрегор или Хабиб?
Андрій Тудовші 129
19 января 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3320
сегодня 15:15 Рой Кин жестокого оборвал карьеру Холланда – трагическая история отца юной звезды "Боруссии"
Михайло Гема 78
19 января 08:36 Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Ігор Саджениця 15513
сегодня 10:56 "Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед": новые рекорды клуба
Ігор Саджениця 122
Новости
Больше новостей
Залиште відгук