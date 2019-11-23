Уайлдер – Ортис: где смотреть онлайн бой за титул WBC в Украине

В ночь с 23 на 24 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Деонтей Уайлдер проведет защиту титула против Луиса Ортиса. Бой можно просмотреть в Украине.

Вечер бокса, который состоится в США, в Украине покажет телеканал Xsport. Начало трансляции 24 ноября в 04:00 по киевскому времени.

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Начало титульного боя между Уайлдером и Ортисом – в 06:00 по киевскому времени. В 7:30 Xsport также покажет бой в записи.

Бой Уайлдер – Ортис можно посмотреть онлайн на сайте телеканала Xsport по этой ссылке.

Телеканал Xsport входит в подписку "Оптимальная" на платформе Megogo. Сейчас стоимость подключении подписки "Оптимальная" составляет 49 гривен в месяц.

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Для боксеров это уже вторая встреча. Первый бой состоялся 3 марта 2018 и завершился победой Уайлдера.

Обзор боя Уайлдер – Ортис читайте на сайте Спорт24.