Бой Уайлдер-Фьюри таки состоится: дата и подробности боя за титул WBC

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Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри реванш – дата боя за титул WBC
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / foxsports.com.au

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию относительно титула чемпиона мира в супертяжелом весе. Сейчас поясом владеет американец Деонтей Уайлдер, а обязательным претендентом стал Тайсон Фьюри.

Тайсон – обязательный претендент на титул WBC

Сулейман заявил, что в феврале 2020 года Уайлдер будет защищать титул против обязательного претендента Тайсона Фьюри. Точную дату и место боя Сулейман не назвал.

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"Поединок обладателя титула Уайлдера против Фьюри в феврале будет признан обязательной защитой 2020 года. Чемпион WBC должен будет провести следующую обязательную защиту через год.

Если Диллиана Уайта признают невиновным в употреблении допинга, мы подтвердим его статус временного чемпиона и он получит право подраться в феврале 2021 года против действующего на тот момент чемпиона.

Но его статус обязательного претендента и временного чемпиона приостановлен до тех пор, пока ситуация не прояснится", – сказал Сулейман в комментарии ютуб-каналу Boxing Social.

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Первый бой

Как известно, первая встреча в ринге между Уайлдером и Фьюри завершилась вничью. Хотя Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне и был близок, чтобы проиграть бой.

Судьи раздельным решением не смогли отдать победу кому-либо из соперников. Поэтому пояс чемпиона WBC остался у Деонтея.

23 ноября Уайлдер проведет защиту титула против Луиса Ортиса.

Уайледр – Фьюри видеообзор боя

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Бокс
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