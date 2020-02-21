Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: прогноз букмекеров на чемпионский бой

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут второй бой за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. В этот раз – 22 февраля 2020 года. Букмекеры оценили шансы каждого из боксеров.

Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: ожидания

Это тот бой, в котором нет явного фаворита. А длиться он может как все 12 раундов, так и закончиться досрочной победой.

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Уайлдер и Фьюри уже встретились в ринге. Было это 1 декабря 2018 года. Тогда британец побеждал по очкам своего соперника, но Деонтей дважды отправил "Цыганского короля" в нокдаун. В итоге была зафиксирована ничья, и чемпионский пояс в тяжелом весе по версии WBC остался у американца.

Вряд ли нас ожидают кардинальные изменения в поведении боксеров на ринге. Фьюри и в дальнейшем постарается сделать все, чтобы его сопернику было неудобно и победить по очкам. Уайлдер же продолжит полагаться на свой нокаутирующий удар.

Прогноз букмекеров

Эксперты PariMatch с незначительным отрывом отдают предпочтение Уайлдеру – 1,85 на его победу. На то, что Фьюри отберет у него чемпионский пояс – 1,95. Вторая ничья в противостоянии маловероятна – 18,0.

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Относительно досрочной победы, то 2,25 на Уайлдера и 6,0 на Фьюри. Зато победа по очкам – 2,75 на Фьюри и 12,0 на Уайлдера.

При этом эксперты ожидают, что бой продлится как минимум 9 раундов ("тотал боя больше 9,5" – 1,67). Что бой продлится меньше (тотал боя меньше 9,5) – 2,10.

У Уайлдера больше шансов победить в 5, 6 чи7 раунде – коэффициент 15,0 на это.Досрочная победа Фьюри менее вероятная – самый низкий коэффициент 41,0 на то, что британец победит в одном из этих раундов– 4, 5, 6, 7, 8 или 9.

Что касается победы, то в Деонтея больше всего шансов закончить бой нокаутом – 2,90. Нокаутом – 3,70. Единогласным решением судей – 12.0, раздельным решением – 26,0. Большинство голосов – аж 34,0.

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Зато у Фьюри как раз больше всего шансов в единогласном решении – 3,00 на победу британца. Технический нокаут – 6,50, а нокаут – 10,0. Раздельное решение – 9,0.