Уайлдер и Фьюри договорились о наиболее ожидаемом реванше в боксе: дата боя

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Реванш Уайлдер – Фьюри
Реванш Уайлдер – Фьюри / The Independent

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0, 40 КО) проведет бой-реванш против Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО).

Уайлдер на своей странице в Twitter обратился к болельщикам и подтвердил, что после реванша против Луиса Ортиса (31-1, 26 КО) будет драться с Фьюри.

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Как я всегда говорил, я самый большой чемпион в мире бокса. Я буду проводить реванш после всех моих спорных боев как можно быстрее. Сперва Ортис, затем Фьюри,
– написал Деонтей Уайлдер.

ESPN сообщает, что бой состоится в 2020 году и сервис покажет его по системе Pay-per-view.

К слову, бой Уайлдер – Ортис состоится 28 сентября. Следующим соперником Фьюри будет немец Том Шварц (24-0, 16 КО), с которым британец проведет бой 15 июня.

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Теги: Спорт Бокс
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