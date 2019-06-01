Уайлдер и Фьюри договорились о наиболее ожидаемом реванше в боксе: дата боя

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0, 40 КО) проведет бой-реванш против Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО).

Уайлдер на своей странице в Twitter обратился к болельщикам и подтвердил, что после реванша против Луиса Ортиса (31-1, 26 КО) будет драться с Фьюри.

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Как я всегда говорил, я самый большой чемпион в мире бокса. Я буду проводить реванш после всех моих спорных боев как можно быстрее. Сперва Ортис, затем Фьюри,

– написал Деонтей Уайлдер.

Well, As I always say I’m the realest Champion in the business and as I’ve mentioned before I must handle all my Controversial

Fights ASAP️



Luis Ortiz @kingkongboxing is first then Tyson Fury @Tyson_Fury Next. pic.twitter.com/dcu2byb6y2 — Deontay Wilder (@BronzeBomber) 31 мая 2019 г.

ESPN сообщает, что бой состоится в 2020 году и сервис покажет его по системе Pay-per-view.

К слову, бой Уайлдер – Ортис состоится 28 сентября. Следующим соперником Фьюри будет немец Том Шварц (24-0, 16 КО), с которым британец проведет бой 15 июня.

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