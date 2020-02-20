Уайлдер и Фьюри устроили драку перед боем: видео

Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри провели очередную пресс-конференцию. Боксеры встретились перед поединком, который состоится 22-го февраля.

Під час дуелі поглядів боксери тривалий час дивилися одне одному в очі, супроводжуючи це провокативними висловами.

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Першим не витримав чемпіон WBC Уайлдер. Американець штовхнув британського супертяжа. Ф'юрі не придумав нічого кращого, як відплатити Деонтею тією ж монетою.

Тайсон штовхнув Уайлдера, після чого боксерів розборонили і на цьому провокації закінчилися.

Відео бійки між Уайлдером та Ф'юрі