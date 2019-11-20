Уайлдер и Ортис встретились взглядами перед реваншем: видео

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, 34-летний американец Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 KO) и 40-летний кубинец Луис Ортис (31-1-0, 26 KO) встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции накануне их боя.

Сама дуэль взглядов прошла спокойно. Поединок боксеров состоится 23 ноября Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

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Деонтей Уайлдер – Луис Ортис: дуэль взглядов

Первый бой состоялся 3 марта 2018 года и завершился победой Уайлдера. До середины боя ситуацию на ринге контролировал Уайлдер. В частности, в 5 и 6 раундах американец был в шаге от победы.

Однако Ортис быстро восстановился и в 7-м раунде зажал Деонтея возле канатов. Уайлдер был на грани нокдауна, но сумел достоять до конца раунда. В 10-м раунде Уайлдер ошеломил кубинца, отправив в нокдаун, а затем добил до отмаха рефери.

Счет судей на момент остановки боя был 84:85, 84:85, 84:85 в пользу Уайлдера. Однако телеканалы Showtime и CBS Sports выставили счет 86:83 в пользу Ортиса.