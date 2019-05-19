Уайлдер мощным ударом в голову нокаутировал Бризила в 1-м раунде: видео

Американский боксер Деонтей Уайлдер в девятый раз успешно защитил звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Он ожидаемо нокаутировал обязательного претендента Доминика Бризила.

Поединок американских тяжеловесов начался с осторожных джебов, но Уайлдер вскоре начал пробивать правые прямые.

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После первого пропущенного Бризил лишь покачал головой, мол, не страшно. Однако очередной удар справа подогнул ему ноги, после чего Деонтей тут же набросился, загнал в угол, где попытался сумбурно добить.

Пока чемпион размахивал кулаками, Доминик внезапно дважды отмахнулся правой – и дважды попал, отогнав противника. Но выгоды из этого претендент все же не имел. Через несколько секунд Уайлдер внезапно со средней дистанции "выстрелил" прямым ударом, который свалил Бризила.

Доминик каким-то образом встал на ноги до конца счета, однако рефери решил остановить бой.