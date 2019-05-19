Уайлдер мощным ударом в голову нокаутировал Бризила в 1-м раунде: видео

58 Читати новину українською
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер / GETTY IMAGES

Американский боксер Деонтей Уайлдер в девятый раз успешно защитил звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Он ожидаемо нокаутировал обязательного претендента Доминика Бризила.

Поединок американских тяжеловесов начался с осторожных джебов, но Уайлдер вскоре начал пробивать правые прямые.

Читайте также: Украинский боксер Деревянченко не сразится за титул IBF за ошибку

После первого пропущенного Бризил лишь покачал головой, мол, не страшно. Однако очередной удар справа подогнул ему ноги, после чего Деонтей тут же набросился, загнал в угол, где попытался сумбурно добить.

Пока чемпион размахивал кулаками, Доминик внезапно дважды отмахнулся правой – и дважды попал, отогнав противника. Но выгоды из этого претендент все же не имел. Через несколько секунд Уайлдер внезапно со средней дистанции "выстрелил" прямым ударом, который свалил Бризила.

Доминик каким-то образом встал на ноги до конца счета, однако рефери решил остановить бой.

 

blog_ava
Сплошная руина: свежие фото оккупированного Донбасса опубликовали в сети
сегодня
694
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сборная Швеции по хоккею драматично вырвала победу у швейцарцев, словаки разбили Британию: видео
сегодня 12:35 Сборная Швеции по хоккею драматично вырвала победу у швейцарцев, словаки разбили Британию: видео
Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
16 мая 16:45 Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
Станіслав Безушко 26
Львовские" Карпаты " перед матчем почтили память 8-летнего фаната, который погиб в ДТП: фото
18 мая 21:10 Львовские" Карпаты " перед матчем почтили память 8-летнего фаната, который погиб в ДТП: фото
66
Первый гол нападающего за 29 матчей помог "Ворскле" победить "Арсенал": видео
18 мая 16:19 Первый гол нападающего за 29 матчей помог "Ворскле" победить "Арсенал": видео
66
Крымский татарин играет в финале Восточной конференции НБА: необычная история Эрсана Ильясова
18 мая 13:26 Крымский татарин играет в финале Восточной конференции НБА: необычная история Эрсана Ильясова
65
Новости
Больше новостей
Залиште відгук