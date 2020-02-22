Уайлдер оказался легче Фьюри на 19 килограмм: видео с церемонии взвешивания

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) прошли процедуру взвешивания накануне очного поединка. Британец оказался тяжелее американца на 19 килограмм.

Вес Фьюри составил 123,8 кг, тогда как чемпион оказался значительно легче – 104,4 кг.

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Во время церемонии взвешивания был арестован экс-чемпион мира по боксу Эдриэн Бронер. Охрана не позволила Бронеру войти в зал и выйти на сцену. Добровольно уйти он отказался и был арестован сотрудниками полиции.

Напомним, что атлетическая комиссия штата Невада запретила Фьюри и Уайлдеру проводить финальную дуэль взглядов перед вторым боем в связи с устроенной боксерами дракой во время предыдущей дуэли.

Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри церемония взвешивания