Уайлдер оказался легче Фьюри на 19 килограмм: видео с церемонии взвешивания
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) прошли процедуру взвешивания накануне очного поединка. Британец оказался тяжелее американца на 19 килограмм.
Вес Фьюри составил 123,8 кг, тогда как чемпион оказался значительно легче – 104,4 кг.
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Во время церемонии взвешивания был арестован экс-чемпион мира по боксу Эдриэн Бронер. Охрана не позволила Бронеру войти в зал и выйти на сцену. Добровольно уйти он отказался и был арестован сотрудниками полиции.
Напомним, что атлетическая комиссия штата Невада запретила Фьюри и Уайлдеру проводить финальную дуэль взглядов перед вторым боем в связи с устроенной боксерами дракой во время предыдущей дуэли.
Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри церемония взвешивания
- Поединок Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Трансляцию поединка будут осуществлять ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
- Первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. Фьюри побывал в глубоком нокдауне.
- После встречи с Уайлдером британец провел два поединка, победив Тома Шварца и Отто Валлина.
- Зато Уайлдер провел две успешные защиты титула WBC против Доминика Бризила и Луиса Ортиса. Обе победы Уайлдер получил нокаутом.
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