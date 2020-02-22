24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Уайлдер оказался легче Фьюри на 19 килограмм: видео с церемонии взвешивания

- Читати новину українською
Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри взвешивание / Фото из открытых источников

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) прошли процедуру взвешивания накануне очного поединка. Британец оказался тяжелее американца на 19 килограмм.

Вес Фьюри составил 123,8 кг, тогда как чемпион оказался значительно легче – 104,4 кг.

Читайте также: Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: где смотреть чемпионский реванш

Во время церемонии взвешивания был арестован экс-чемпион мира по боксу Эдриэн Бронер. Охрана не позволила Бронеру войти в зал и выйти на сцену. Добровольно уйти он отказался и был арестован сотрудниками полиции.

Напомним, что атлетическая комиссия штата Невада запретила Фьюри и Уайлдеру проводить финальную дуэль взглядов перед вторым боем в связи с устроенной боксерами дракой во время предыдущей дуэли.

Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри церемония взвешивания

  • Поединок Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Трансляцию поединка будут осуществлять ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
  • Первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. Фьюри побывал в глубоком нокдауне.
  • После встречи с Уайлдером британец провел два поединка, победив Тома Шварца и Отто Валлина.
  • Зато Уайлдер провел две успешные защиты титула WBC против Доминика Бризила и Луиса Ортиса. Обе победы Уайлдер получил нокаутом.
Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: оригинальные рецепты
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:11 Звездный Нойер пропустил позорный гол в матче Бундеслиги: видео фейла
Юрій Семенюк
21 февраля 18:00 Тайсон Фьюри – невероятный чемпион, жизнь которого дважды висела на волоске
Андрій Тудовші
21 февраля 14:03 В матче НХЛ 165-сантиметровый хоккеист уложил на лед двухметрового здоровяка: видео драки
Юрій Семенюк
21 февраля 13:10 Самые яркие выходы Дениса Беринчика в ринг: от Супер Марио до заключенного – фото и видео
Ігор Саджениця
21 февраля 12:40 Это выглядит безумием: Джокович запустил флешмоб по погружению в ледяную воду – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук