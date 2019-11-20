Деонтей Уайлдер – Луис Ортис: прогноз букмекеров на бой за титул WBC

В ночь с 23 на 24 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Американец Деонтей Уайлдер проведет защиту пояса против кубинца Луиса Ортиса.

Деонтей Уайлдер – Луис Ортис: прогноз

Для боксеров это будет вторая встреча в ринге. Первый бой состоялся 3 марта 2018 года и завершился победой Уайлдера. До середины боя ситуацию в ринге контролировал Уайлдер. В частности, в 5 и 6 раундах американец был за шаг от победы.

Однако Ортис быстро восстановился и в 7-м раунде зажал Деонтея возле канатов. Уайлдер был на грани нокдауна, но сумел достоять до конца раунда. В 10-м раунде Уайлдер ошеломил кубинца, отправив в нокдаун, а затем добил до отмаха рефери.

Счет судей на момент остановки боя был 84:85, 84:85, 84:85 в пользу Уайлдера. Однако телеканалы Showtime и CBS Sports выставили счет 86:83 в пользу Ортиса.

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Прогноз Фаворит Спорт

Очевидным фаворитом в матче-реванше остается 34-летний Уайлдер. Его победу специалисты оценивают коэффициентом 1,15. Коэффициент на то, что Деонтей одержит досрочную победу – 1,26.

Ортис является так называемым андердогом. Его шансы нанести первое поражение Уайлдеру эксперты оценили коэффициентом 5,50. Если же бой завершится ничьей – коэффициент 31. Досрочная победа кубинца – коэффициент 7.

Прогноз Pari Match

В предыдущем поединке Уайлдер сумел одержать досрочную победу над Ортисом в 10-м раунде. Коэффициент на то, что американец снова сумеет победить кубинца в 10-м раунде – 17. На победу американца с 5 до 6 раунда специалисты предлагают коэффициент 4,75.

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В первом бою эксперты насчитали Ортису победу по итогам 10 раундов. Эксперты предлагают коэффициент 15 на то, что Луис победит по очкам. Досрочная победа кубинца – коэффициент 7,50.

Прогноз 1xbet

Болельщики бокса могут спрогнозировать, в каком раунде завершится бой. Коэффициент на то, что поединок Уайлдера и Ортиса снова завершится в 10-м раунде – 11,5. На то, что бой закончится по очкам или техническим решением – коэффициент 3,78.

Шансы Уайлдера победить Ортиса решением судей специалисты 1xbet оценили коэффициентом 5,1. Если же решением судей выигрывает Луис – коэффициент 20. Коэффициент на то, что боксеры пройдут всю дистанцию из 12 раундов – 3,78.

Обзор боя Уайлдер – Ортис читайте на сайте Спорт24.