Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса и защитил титул чемпиона WBC в супертяжелом весе

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Деонтей Уайлдер – Луис Ортис результат

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, 34-летний американец Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 KO) и 40-летний кубинец Луис Ортис (31-1-0, 26 KO) встретились 23 ноября.

Это был бой-реванш между боксерами. Первый Уайлдер выиграл, отправив соперника в нокаут в 10-м раунде. На этот раз бой был закончен еще быстрее – в седьмом раунде Ортис оказался на канвасе.

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Но стоит отметить, что до момента остановки боя Оритс побеждал Уайлдера решением судей. Все трое отдали предпочтение именно ему. У двух судей на карточках было 59:56, еще у одного – 58:56.

Для Уайлреда этот бой стал десятым, в котором он защищал пояс WBC в тяжелом весе.

К слову, в андеркарде боя Деонтей Уайлдер – Луис Ортис выступил украинский боксер Виктор Славинский. Он победил Ригоберто Эрмосильо решением судей.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Деонтей Уайлдер Бокс
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