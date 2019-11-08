Уайлдер предлагает Тайсону Фьюри откупиться от реванша: контракт на бой подписан

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер предлагает Тайсону Фьюри откупиться от матча-реванша. Повторный бой боксеров должен состояться 22 февраля.

Контракт на бой подписан

Уайлдер напомнил Тайсону о первом бое, в котором британец побывал в тяжелом нокдауне, но сумел продолжить поединок. Как известно, противостояние завершилось ничьей.

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Когда тебя так бросали, то после этого ты точно уже не хочешь повторения. Упал, глаза закатились, распростертый на полу. Ты точно не хочешь снова так получать по лицу и видеть свое тело на настиле ринга. Ни жена, ни брат, ни отец – никто из твоей семьи такого не захочет видеть. В этом спорте уносят жизни,

– цитирует американца vRINGe.

По мнению Деонтея, Тайсон избегает реванша. Он заявил, что контракт уже подписан, поэтому Фьюри избежит реванша, если заплатит отступные.

Поэтому, знаете, я могу понять, почему он убегает от реванша. Пусть. Но при этом он должен помнить, что подписал контракт, и за нарушение договоренности будут последствия. Бой будет, если только он не откупится,

– резюмировал Уайлдер.

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Тайсон – обязательный претендент на пояс WBC

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что в феврале 2020 года Деонтей Уайлдер будет защищать титул против Тайсона Фьюри.

Точную дату и место боя он не назвал. Сулейман назвал британца обязательным претендентом.

"Поединок обладателя титула Уайлдера против Фьюри в феврале будет признан обязательной защитой 2020 года. Чемпион WBC должен будет провести следующую обязательную защиту через год", – сказал Сулейман в комментарии ютуб-канал Boxing Social.

До поединка с Фьюри Уайлдер проведет защиту титула против Луиса Ортиса 23 ноября.