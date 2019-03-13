Уайлдеру предложили контракт на 50 миллионов долларов за бой против Усика или Кличко

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Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер / Фото из открытых источников

Стриминговая платформа DAZN предложила чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтею Уайлдеру (40-0-1, 39 КО) контракт на два поединка.

Об этом сообщает Worldboxingnews.net.

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Чемпиону продемонстрировали вариант с контрактом на 50 миллионов долларов, которые он должен получить за два ближайших боя. Среди возможных соперников: Дилиан Уайт (25-1, 18 КО), Александр Усик (16-0, 12 КО), Доминик Бризил (20-1, 18 КО) и даже завершивший карьеру Владимир Кличко.

Если американец сможет одолеть своих соперников, то получит шанс сразиться с Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), который владеет другими поясами в супертяжелом весе.

Ранее стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг. Также Кличко возобновил тренировки на фоне слухов о своем возвращении в профессиональный бокс.

Спорт 24 сообщал, что Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии издания Sporting News.

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Теги: Спорт Владимир Кличко Александр Усик Бокс
Источник: 24 Канал
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