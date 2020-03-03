24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Уайт и Поветкин официально договорились о бое: дата и место

- Читати новину українською

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально заявила о поединке Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) –Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО).

Бой россиянина и британца пройдет в Манчестере, Англия на Manchester Arena 2 мая.

Читайте также: Джошуа – Пулев: официальная дата и место боя

На кону поединка будет стоять пояс временного чемпиона WBC в супертяжелом весе, который Уайт завоевал в поединке с Оскаром Ривасом (26-1, 18 КО) в июле прошлого года.

  • Последний бой Поветкина состоялся 7 декабря. Россиянин свел к ничьей элиминатор WBA против американца Майкла Хантера (18-1-1, 12 КО).
  • Диллиан Уайт также боксировал 7 декабря, когда победил Мариуша Ваха единогласным решением судей.
Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
2 марта 17:50 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 14:09 Следующий соперник Усика: как Чисора давал пощечину Виталию и плевал в лицо Владимиру Кличко
Юрій Семенюк
сегодня 13:14 Государственное агентство спорта: какие задачи стоят перед новым руководителем
Ігор Саджениця
2 марта 21:09 Вторая серия документального фильма "Неизвестное Динамо" – видео
Юрій Семенюк
2 марта 20:20 Джошуа – Пулев: боксеры впервые встретились в горячей дуэли взглядов – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук