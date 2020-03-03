Уайт и Поветкин официально договорились о бое: дата и место
Промоутерская компания Matchroom Boxing официально заявила о поединке Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) –Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО).
Бой россиянина и британца пройдет в Манчестере, Англия на Manchester Arena 2 мая.
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На кону поединка будет стоять пояс временного чемпиона WBC в супертяжелом весе, который Уайт завоевал в поединке с Оскаром Ривасом (26-1, 18 КО) в июле прошлого года.
- Последний бой Поветкина состоялся 7 декабря. Россиянин свел к ничьей элиминатор WBA против американца Майкла Хантера (18-1-1, 12 КО).
- Диллиан Уайт также боксировал 7 декабря, когда победил Мариуша Ваха единогласным решением судей.
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