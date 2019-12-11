Уайту вернули титул WBC после допингового скандала, он проведет бой с Уайлдером или Фьюри

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Диллиан Уайт / Фото из открытых источников

WBC официально вернул титул временного чемпиона в супертяжелом весе боксеру Диллиану Уайту.

Однако, британский супертяжеловес не сможет провести поединок за титул WBC до 2021 года.

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Летом после боя с Оскаром Ривасом Уайт был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов, однако сумел доказать Британскому антидопинговому агентству свою правоту.

После доклада агентства WBC вернул Уайту титул временного чемпиона и сделал обязательным претендентом на чемпионский бой против Деонтея Уайлдера (нынешний обладатель пояса WBC) или Тайсона Фьюри (претендент).

Эти боксеры должны провести бой в феврале 2020 года, а тот, кто выиграет, должен организовать обязательную защиту против Уайта до февраля 2021 года.

Уайт стоит под первым номером в рейтинге WBC с октября 2017 года, но ни разу не получил шанс оспорить титул.

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Автор: Висент Луис
Теги: Допинг Спорт Бокс
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