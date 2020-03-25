Участие России на Олимпиаде-2021 решит суд, – президент МОК

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что участие России на Олимпиаде-2021 будет решать международный суд CAS в Лозанне.

Раньше Россия из-за масштабного мошенничества с допингом была отстранена от крупных спортивных турниров, в том числе Олимпиады-2020, на которой местные спортсмены могли выступать под нейтральным флагом и без гимна.

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После переноса Игр на 2021 год у государства появляется время, чтобы решить вопрос в Спортивном арбитражном суде, о чем сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Будет ли распространяться отстранение российских спортсменов на Игры в Токио после переноса их на год? Этот вопрос сейчас находится в юрисдикции CAS, они будут решать. Не буду комментировать судебный процесс", – сказал Бах.

Олимпийские игры в Токио перенесли. Точная дата неизвестна, но игры должны состояться не позднее лета 2021 года.

При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.

Также в Японии все это время будет сохраняться и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.

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